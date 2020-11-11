В Красноярском крае задержали сторонников террористов

В Красноярском крае силовики пересекли деятельность студентов, оказавшихся сторонниками запрещенного в России террористического движения «Джамаат Ансаруллох». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Отмечается, что сотрудники УФСБ при взаимодействии с ГУМВД Красноярского края и поддержке сотрудников Росгвардии пресекли незаконную деятельность граждан из среднеазиатских стран.

По данным ведомства, восемь студентов красноярского вуза во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков. Известно также, что подозреваемые связывались с членами террористической группировки через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Силовики изъяли средства связи, а сами фигуранты задержаны и экстрадированы в страны, гражданами которых они являются.

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