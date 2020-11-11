Обвиняемый в убийстве двух женщин в Подмосковье признал вину

Мигранту из Таджикистана, который был задержан по подозрению в убийстве и ранении ребенка в подмосковном Солнечногорске, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий отметила, что мужчина раскаялся в содеянном.

Она добавила, что мигрант признался в совершении преступления, по его словам, причиной стал конфликт из-за долга в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того, Врадий уточнила, что следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать о его аресте. Она подчеркнула, что обвиняемый был задержан на стройке в Дмитрове.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Солнечногорске были обнаружены тела доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя дочь Борковской с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В доме были явные признаки того, что кто-то искал ценности. В убийстве подозревают гражданина Таджикистана Усманова Жасуржона Абдукаримовича 1994 года рождения. По предварительной информации, мужчина работал в доме у убитых.

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