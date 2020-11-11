Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В столичных аэропортах задержали и отменили 18 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.10 по мск, во Внуково отменено пять вылетов и еще два задержаны.

В свою очередь в Домодедово отменили также пять рейсов.

При этом в Шереметьево задержано два рейса и отменено четыре.

Сведения о задержках и отменах рейсов в Жуковском не поступали.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.