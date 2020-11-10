Глава Удмуртии поручил проверить жалобу на «чупакабру»
Семён Сонный
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Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил проверить поступившую от жительницы деревни Малая Венья жалобу на «чупакабру», из-за которой якобы были уничтожены домашние кролики и птицы. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе прямого эфира в социальных сетях Бречалов зачитал обращение жительницы деревни, которая предупреждает о появлении «чупакабры».
«Хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах», — говорилось в письме.
После этого глава республики поручил главе Завьяловского района проверить, что происходит в деревне, указано в сообщении.
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