Глава Удмуртии поручил проверить жалобу на «чупакабру»

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил проверить поступившую от жительницы деревни Малая Венья жалобу на «чупакабру», из-за которой якобы были уничтожены домашние кролики и птицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе прямого эфира в социальных сетях Бречалов зачитал обращение жительницы деревни, которая предупреждает о появлении «чупакабры».

«Хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах», — говорилось в письме.

После этого глава республики поручил главе Завьяловского района проверить, что происходит в деревне, указано в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Independent: в Техасе застрелили чупакабру

— Убита чупакабра