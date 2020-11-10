В Москве упростили процедуру получения статуса многодетной семьи

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об упрощении порядка получения льготного статуса многодетной семьи, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Претендовать на статус многодетных могут семьи, в которых воспитывают трех и более детей в возрасте до 16 или 18 лет, указано в сообщении. По новым правилам подача заявки осуществляется исключительно в электронной форме.

Кроме того, был сокращен список необходимых документов. В частности, предоставлять справку об обучении ребенка в школе нужно будет лишь в том случае, если он обучается в частном или федеральном образовательном учреждении.

Данные о членах семьи будут проверяться органами власти, отмечает мэрия.

При этом в случае, если каких-либо документов для подтверждения статуса не хватает, их можно будет принести в любой центр госуслуг «Мои документы» в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления.

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