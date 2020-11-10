Участник испытаний вакцины от COVID-19 в Бразилии покончил с собой

Доброволец, из-за смерти которого в Бразилии приостановили испытания китайской вакцины от коронавируса нового типа, покончил с собой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильское телевидение.

О том, что причиной смерти стало самоубийство, свидетельствует отчет коронера, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бразилии приостановили клинические испытания препарата «Коронавак» китайской фармакологической компании Sinovac Biotech после смерти одного из волонтеров.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51 млн заболевших, более 1,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 1,8 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Смерть волонтера привела к остановке испытаний вакцины от COVID-19 в Бразилии