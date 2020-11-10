Дело экс-полицейских об изнасиловании в Уфе будет пересмотрено

Уголовное дело об изнасиловании 23-летней дознавательницы в одном из отделов полиции Уфы было направлено на новое апелляционное рассмотрение в Верховный Суд Башкории в ином составе суда. Такое решение принял шестой кассационный суд в Самаре, сообщает пресс-служба инстанции.

Согласно решению суда, трех бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании коллеги, отправили под домашний арест.

В декабре 2019 года суд приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева к 7 годам лишения свободы, экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука — к 6 годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей.

По версии следствия, Яромчук, Матвеев и Галиев 30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, напали на дознавательницу, бывшую сотрудницу полиции Уфы Гульназ Фатхисламову, а затем изнасиловали ее.

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