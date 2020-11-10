Эстония вводит новые ограничения из-за коронавируса

Эстония вводит новые ограничения, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Юри Ратас, пишет ТАСС.

«В нынешней ситуации мы считаем необходимым ужесточить ограничения для предприятий торговли, общественного питания и сферы развлечений, чтобы удержать распространение вируса под контролем», — сказал Ратас.

Власти ввели ограничение «2+2»: вместе могут передвигаться не более двух человек, находясь на расстоянии не менее двух метров от остальных. Это не распространяется на живущих вместе.

Рестораны и клубы также будут закрыты в ночное время.

Более того, правительство рекомендовало работать из дома и воздержаться от рабочих встреч, включая новогодние вечеринки. Также кабмин попросил граждан носить маски в транспорте и других общественных местах.

В Эстонии коронавирусом заразились 6 376, умерли 76 человек.

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