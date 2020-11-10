Физик назвал причину потепления климата в России

Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что изменения климата в России связаны с глобальным потеплением. Об этом сообщает телеканал »МИР 24».

Средняя температура на территории страны выросла за последние 30 лет больше чем на градус, сказал он.

«На фоне этой тенденции мы будем наблюдать новые рекорды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение климата неопасно для России и даже может оказать положительный эффект.

«Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами — тоже неплохо», — сказал он.

Семенов также назвал и отрицательные последствия, подчеркнув, что «огромная часть» различной инфраструктуры держится на вечной мерзлоте. Помимо этого, может увеличиться число наводнений, гроз и пожаров.

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