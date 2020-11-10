В России выявили 20 977 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб.

25,4% заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев в Москве (5 902), Санкт-Петербурге (1 485) и Подмосковье (685). С начала пандемии зафиксировали 1 817 109 случаев.

За сутки скончались 368 человек, за все время — 31 161 пациент. Выздоровел уже 1 350 741 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 51 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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