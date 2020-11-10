ФСБ рассекретила данные о геноциде в период ВОВ на юго-западе СССР

ФСБ России рассекретила документы о преступлениях входивших в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721 уроженцев Украины против советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам внедренного в карательную группу зафронтового экс-агента советских спецслужб, в ее состав входили около 20 человек. Наиболее жестокими оказались уроженцы города Ромны Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко — они убили свыше 450 человек.

Отличались методами пыток и некие Шестопалов и Феоктистов, которые в Каменске и Новошахтинске сбрасывали арестованных ГФП-721 людей в ствол шахты. Экс-агент отмечает, что каждый из них погубил около 200 человек.

Он также заключил, что группа ГФП-721 занимает одно из первых мест по числу расстрелянных и замученных граждан СССР.

Ранее в районе Миллерово было найдено более 150 останков жертв фашистов, после чего СК завел дело о геноциде по факту оккупации этого города в период Великой Отечественной войны.

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