Во вторник в Москве ожидается до +4°С
Бернст Ю.
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В Москве во вторник, 10 ноября, ожидается до +2°С...+4°С, передает портал «Метеоновости».
В Московской области температура воздуха не превысит +1°С...+6°С.
Существенных осадков в столичном регионе синоптики не прогнозируют.
Ветер будет северо-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-14 м/с.
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