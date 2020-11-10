Во вторник в Москве ожидается до +4°С

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В Москве во вторник, 10 ноября, ожидается до +2°С...+4°С, передает портал «Метеоновости».

В Московской области температура воздуха не превысит +1°С...+6°С.

Существенных осадков в столичном регионе синоптики не прогнозируют.

Ветер будет северо-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-14 м/с.

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