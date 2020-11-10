В Ереване совершено нападение на журналистов радио «Свобода»

В Ереване подверглись нападению офис армянской службы радиостанции «Свобода» и журналисты, передает «Интерфакс» со ссылкой на Союз журналистов Армении.

«Сегодня ереванский офис радиостанции «Свобода» подвергся нападению со стороны неизвестных лиц. Нападавшие пытались повредить технику. По предварительным данным, нападению подверглись также журналисты радиостанции», — сообщили в Союзе журналистов Амении.

Там строго осудили подобные действия.

В Ереване начались протесты после принятия главами России, Армении и Азербайджана совместного заявления о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. По данным СМИ, в центре армянской столицы собралось несколько тысяч человек. Протестующие устроили погром в зданиях парламента и правительства страны. Был избит спикер парламента Арарат Мирзоян.

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