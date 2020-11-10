Путин поздравил сотрудников МВД с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Слова поздравления опубликованы на сайте Кремля.

«Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сотрудники МВД четко и решительно действуют в условиях пандемии коронавируса, обеспечивая общественный порядок.

Путин также поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил за верность профессиональному долгу, за готовность делиться своим опытом и воспитывать на личном примере молодых сотрудников.

«Ни на секунду не прерывается ваша повседневная работа, направленная на решительную борьбу с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей, организованной преступностью, коррупцией», — заключил президент.