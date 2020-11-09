Число случаев COVID-19 в США превысило 10 млн
Полина Рутковская
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Более 10 млн случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в США за все время пандемии, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. Всего коронавирусом заразились 10 018 278 американцев, из них 237 742 — скончались. Выздоровел 3 881 491 человек.
Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превышает 50 млн, скончались более 1,2 млн пациентов с COVID-19.
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