Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ВОЗ намерена защищать людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

«Однако пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — добавил он.

Гебрейесус также отметил, что эта ситуация с коронавирусом негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями.

В заключении Гебрейесус призвал отнестись к вакцине от коронавируса как в «глобальному благу», а не «частному сырьевому товару».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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