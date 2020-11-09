В Минпросвещения оценили идею единых для всей России школьных каникул

В пресс-службе Минпросвещения прокомментировали предложение председателя ЦИК России Эллы Памфиловой установить единую каникулярную неделю на период многодневного голосования на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что подобные нововведения требуют осторожного подхода и должны вводиться, основываясь на мнении родителей и экспертов.

«Подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества», — отметили там.

Памфилова выступила с соответствующим предложением в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным 6 ноября.

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