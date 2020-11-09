Таскавшую за волосы ребенка медсестру уволили

Медсестру из новосибирской клинической туберкулезной больницы, которая тащила ребенка за волосы, уволили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление глава регионального минздрава Константин Хальзов.

Ранее в сети появилось видео, на котором новосибирская медсестра схватила малолетнего ребенка за волосы и кинула на кровать. Автор видео заявил, что работница медучреждения делала это не в первый раз. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». Медсестра, в свою очередь, в объяснительной записке главврачу написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что та поскользнулась, и так медик хотела удержать ребенка.

По словам Хальзова, по данной ситуации была сформирована комиссия во главе с его заместителем Андреем Лихановым. 6 ноября вместе с уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко комиссия выезжала в медучреждение, детскую туберкулезную больницу в Мочище.

«Посмотрели организацию работы, отработали непосредственно с медработником, которая была зафиксирована на кадрах», — сказал глава регионального минздрава, добавив, что вся информация по данному поводу была направлена в Следственный комитет и прокуратуру, а также в комиссию по делам несовершеннолетних. 6 ноября медицинская сестра была уволена.

Глава региона Андрей Травников в ходе совещания велел комиссии проверить действия не только медсестры, но и в целом организацию работы в больнице.

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