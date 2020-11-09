В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени, температура впервые приобрела отрицательное значение, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура было -0,5°С на высоте два метра, а на почве, естественно, ниже, в пределах -1-2°С», — сказал Синенков.

Он отметил, что предыдущее похолодание произошло 21 октября, когда температура снизилась до +1°С.

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