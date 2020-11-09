Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Высокое атмосферное давление и сухая погода ожидает москвичей в ближайшие семь дней. Об этом заявил сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«Поскольку мы будем находиться в основном на восточной периферии антициклона, то атмосферное давление будет высоким. Оно будет выше нормы сначала на 5-6, а потом и на 10-12 мм рт. ст. Кроме того, осадков в течение недели не ожидается вовсе», — рассказал синоптик.

По словам специалиста, в столице в течение недели установится приятная солнечная погода с переменной облачностью.

Отмечается, что первые отрицательные температуры жителям Москвы стоит ожидать в четверг.

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