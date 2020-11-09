Названы американские города с наибольшей популяцией крыс

Американская компания Orkin, которая предоставляет услуги по травле грызунов, представила рейтинг городов в США, где зафиксированы наиболее крупные популяции крыс. Список публикует телеканал Fox23.

Так, согласно рейтингу, больше всего крыс живет в Чикаго. Вторую и третью строчку занимают Лос-Анджелес и Нью-Йорк, на четвертом и пятом месте находятся Вашингтон и Сан-Франциско.

Специалисты считают, что с начала пандемии коронавируса число крыс в населенных пунктах существенно возросло из-за массового закрытия ресторанов и кафе: потерявшие источники питания животные вынуждены выходить на открытые пространства и искать еду.

По данным компании, жители американских городов в последние месяцы стали чаще жаловаться на засилье грызунов на улицах. Они разоряют мусорные баки и пробираются в жилые дома.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бэнкси нарисовал чихающих крыс в лондонском метро

— Крыса получила высшую награду Великобритании за обнаружение мин

— Крысы-алкоголики помогли найти новые способы борьбы с интоксикацией