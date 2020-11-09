В Москве в понедельник ожидается до +4°С

В Москве в понедельник, 9 ноября, ожидается до +4°С, следует из данных Гидрометцентра.

Так, согласно прогнозам синоптиков, днем воздух днем прогреется до +2...+4°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/c, без осадков.

Вечером столбики термометров будут показывать от 0 до +2°С. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер сохранится северо-западным, 6-11 м/c, местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 753 мм рт. ст., а ночью — 751 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.