Во Владивостоке загорелся крупный мусорный полигон

Во Владивостоке спасатели пытаются потушить пожар, который произошел на крупном мусорном полигоне во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя регионального правительства.

«На ликвидации возгорания задействованы девять единиц спецтехники. Динамика положительная, распространения огня нет. До конца текущего дня потушим открытые оставшиеся языки огня, отмечено существенное уменьшение задымления», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока не установлены.

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