Против протестующих у ЦИК в Тбилиси мобилизовали спецназ и пустили слезоточивый газ

Перед зданием ЦИК Грузии мобилизовали дополнительные бригады спецназа, водометы, пустили слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на корреспондента.

При этом, по данным ТАСС, замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе отвергает сообщения о применении слезоточивого газа против протестующих.

МВД Грузии сообщает, что применило водометы для разгона протестующих, так как они силой пытались ворваться в здание ЦИК и не подчинялись законным требованиям.

Как сообщалось, в Тбилиси стражи правопорядка начали разгонять участников акции протеста, которые требуют отставки главы ЦИК Грузии. Протесты в Грузии начались после парламентских выборов 31 октября, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Грузии вводят комендантский час

— Полиция применила водометы при разгоне протестующих у ЦИК в Тбилиси