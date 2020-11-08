Полиция применила водометы при разгоне протестующих у ЦИК в Тбилиси

В Тбилиси стражи правопорядка начали разгонять участников акции протеста, которые требуют отставки главы ЦИК Грузии. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По данным СМИ, полиция применила водометы возле здания ЦИК. В результате пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь. В ответ на водометы некоторые граждане начали бросать камни в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Издание уточняет, что основная часть участников протестов движется из центра Тбилиси от проспекта Руставели.

Протесты в Грузии начались после парламентских выборов 31 октября, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов.

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