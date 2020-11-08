Эксперт: Колтовой погиб, потому что отвел самолет от жилых домов

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой во время падения своего самолета отвел его в сторону от жилых домов, рискнув своим шансом на выживание. Об этом сообщает портал kp.ru, ссылаясь на общественного инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко.

«Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но возможно убить людей. Пилот начал отворачивать на 80-90 градусов. Но при отвороте самолет теряет скорость и в итоге ее может не хватить. Это риск. И пилот об этом знал», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ошибка пилота и неисправность самолета рассматриваются как основные версии авиакатастрофы, при которой погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой.

7 ноября 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. На борту с ним находился еще один человек.

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