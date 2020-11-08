Памятник Екатерине II потребовали снести в Одессе

В Одессе протестующие вышли на улицы с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам. Об этом сообщает издание «Суспільне» («Общественное»).

Участники акции указывали на незаконность его установки.

Организатором акции стала общественная инициатива «Деколонизация Украины». Ее представитель Анастасия Рыжковичи отметила, что снос памятников даст возможность городу избавиться от российского влияния.

«Для того, чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем», — подчеркнула Рыжковичи.

Ранее памятник, который соорудили в 1900 году, уже сносили в 1920 году, но в 2007 приняли решение его восстановить.

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