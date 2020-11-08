Десятки россиян задержаны в Башкирии из-за конфликта с армянской диаспорой

Несколько десятков россиян задержаны в башкирском поселке Кармаскалы из-за конфликта с местной армянской диаспорой, сообщает Telegram-канал «КушТау on-line».

Сотрудники ОМОНа и спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) в жесткой форме задержали более 50 человек, указано в сообщении.

В поселке должна была пройти встреча местных жителей с представителями армянской диаспоры, ранее между ними произошел конфликт, рассказал общественник Фаиль Алчинов изданию «Коммерсантъ». По его словам, вместо представителей диаспоры на место встречи прибыли сотрудники правоохранительных органов.