Минздрав изменил правила лечения коронавируса

Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минздрава.

Изменения вступили в силу 8 ноября.

Раньше больной, если его состояние не требовало экстренной госпитализации, оставался лечиться дома.

По новым правилам врачи обязаны информировать лечащихся на дому о необходимости вызывать врачей при ухудшении самочувствия. Если человек живет не один, то медики должны рассказать остальным квартирантам о необходимости проживания в другом помещении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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