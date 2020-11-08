В Москве за сутки после коронавируса выздоровели 3 254 человека

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, увеличилось в Москве за минувшие сутки на 3 254, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции за все время, увеличилось до 339 913.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы, напомнила Ракова.

Всего в России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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