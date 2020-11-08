Воробьев назвал «очень непростой» ситуацию с COVID-19 в Подмосковье

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Московской области «очень непростая», заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация очень непростая, мы ищем врачей, мы ищем средний медицинский персонал», – отметил глава региона.

По его словам, власти области активно закупают препараты для лечения инфекции и средства индивидуальной защиты.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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