В Подмосковье неизвестный зарезал двух женщин и ранил ребенка
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Неизвестный зарезал двух женщин и ранил ребенка в Солнечногорском районе Московской области, передает телеканал РЕН ТВ.
По данным канала, это случилось вечером 7 ноября в деревне Клушино. Несовершеннолетний был серьезно ранен.
Как сообщается, несовершеннолетний был серьезно ранен. Ребенок был доставлен в одну из больниц Зеленограда. В данный момент он находится в тяжелом состоянии под присмотром врачей.
В настоящее время ведется розыск преступника.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Песенка спета»: школьница зарезала бабушку из-за денег
— Житель Подмосковья зарезал жену на глазах у детей
— Мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства в Подмосковье