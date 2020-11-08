В Подмосковье неизвестный зарезал двух женщин и ранил ребенка

Неизвестный зарезал двух женщин и ранил ребенка в Солнечногорском районе Московской области, передает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, это случилось вечером 7 ноября в деревне Клушино. Несовершеннолетний был серьезно ранен.

Как сообщается, несовершеннолетний был серьезно ранен. Ребенок был доставлен в одну из больниц Зеленограда. В данный момент он находится в тяжелом состоянии под присмотром врачей.

В настоящее время ведется розыск преступника.

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