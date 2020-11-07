Пожарные справились с открытым горением на складе в Екатеринбурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с электрооборудованием, парфюмерными изделиями и бытовой химией в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ.

«Объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге горит склад на площади 600 квадратных метров.

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