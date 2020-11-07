В Сан-Диего разбился вертолет с донорским сердцем, которое чудом уцелело

Вертолёт, перевозивший донорское сердце, потерпел крушение при посадке на крыше больницы в американском городе Сан-Диего, при этом перевозившийся орган не пострадал. Об этом сообщает местное отделение телеканала FOX News.

Предназначенный для трансплантации орган успешно извлекли из салона и передали врачу.

При этом медик, получивший бокс, споткнулся, упал и выронил его на крыше госпиталя.

Позднее в больнице сообщили, что орган чудом не пострадал, через два часа его успешно пересадили пациенту.