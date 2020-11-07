Следователи возбудили дело из-за авиакатастрофы в Подмосковье

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Московской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. Вместе с ним находился еще один человек. У самолета отказал двигатель.

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