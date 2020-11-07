В России индексация пенсий работающих пенсионеров может обойтись в 240 млрд в год при условии, что будет использоваться такой же механизм, как и у неработающих пенсионеров. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает ТАСС.

«Если механизм такой же, как и у неработающих пенсионеров, ну это может (...) стоить до 240 млрд в год. Должны быть единые правила, то есть неработающим и работающим пенсионерам индексация должна быть по одному правилу», — сказал он.

Отмечается, что по данным Минфина РФ в 2021 году пенсию должны получить 9,3 млн человек.

«Исходя из того, чтобы не поражались права всех граждан, была достигнута социальная справедливость, конечно, было бы желательно восстановить механизм индексации пенсии, в том числе работающим пенсионерам», — добавил эксперт.

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