В Дагестане проверяют кафе, где у посетителей выявили сальмонеллу

Прокуратура Дагестана и Роспотребнадзор начали внеплановую проверку кафе, где 40 человек отравились блюдами из курицы. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Роспотребнадзора.

«По первичным результатам лабораторного исследования, в материалах от больных выявлена ДНК сальмонеллы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа кафе была приостановлена, были зафиксированы нарушения технологического процесса приготовления пищи.

Кроме того, в кафе отсутствовала документация, позволяющая отследить происхождение мяса птицы.

Ранее сообщалось, что в Махачкале были госпитализированы 39 человек с признаками острой кишечной инфекции.

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