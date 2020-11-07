В Дагестане проверяют кафе, где у посетителей выявили сальмонеллу
Прокуратура Дагестана и Роспотребнадзор начали внеплановую проверку кафе, где 40 человек отравились блюдами из курицы. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Роспотребнадзора.
«По первичным результатам лабораторного исследования, в материалах от больных выявлена ДНК сальмонеллы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа кафе была приостановлена, были зафиксированы нарушения технологического процесса приготовления пищи.
Кроме того, в кафе отсутствовала документация, позволяющая отследить происхождение мяса птицы.
Ранее сообщалось, что в Махачкале были госпитализированы 39 человек с признаками острой кишечной инфекции.
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