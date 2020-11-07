Российские дипломы могут получить срок годности в будущем

В России дипломы о высшем образовании в будущем могут заменить на «дипломы по требованию», отражающие актуальный уровень знаний выпускника. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это дипломы с expiration date (срок годности. — прим. ред.), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен», — сказал он.

По мнению Пескова, практика выдачи дипломов «на всю оставшуюся жизнь» абсурдна.

«Кто вам сказал, что он (выпускник) не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?» — добавил он.

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