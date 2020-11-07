В Подмосковье самолет потерпел крушение из-за отказа двигателя

Причиной крушения самолета Cessna в Подмосковье стал отказ двигателя, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«У частного самолета в воздухе отказал двигатель. По предварительным данным, он загорелся. После этого борт совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли два человека.

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