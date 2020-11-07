Россия выдала Италии обвиняемого в покушении на убийство
Анна Светлова
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Россия экстрадировала в Италию обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.
«Генеральная прокуратура по запросу итальянской стороны выдала Иона Райлеана (Райляна) для привлечения к уголовной ответственности», — уточнили в генпрокуратуре.
Мужчина в сопровождении спецконвоя, при соблюдении всех мер безопасности, был направлен в Италию.
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