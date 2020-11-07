ООН: 20 странам по всему миру угрожает острый голод
В ближайшие месяцы жители четырех африканских стран: Буркина-Фасо, Йемена, Южного Судана и Нигерии полностью лишатся продовольствия, им угрожает сильнейший голод. Об этом сообщается на сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.
Отмечается, что эти страны бедствуют из-за внутренних конфликтов, экономического спада, экстремального климата и пандемии коронавируса.
Уточняется, что еще 16 стран по всему миру могут столкнуться с ростом острого города. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.
Директор управления ФАО по чрезвычайным операциям Доминик Бюржон призвал международное сообщество принять срочные меры для недопущения ухудшения ситуации с нехваткой продовольствия в этих странах.
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