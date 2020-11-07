Следователи раскрыли подробности убийства на вечеринке в Екатеринбурге

Следователи назвали версию убийства четырех человек в квартире в Екатеринбурге.

По имеющимся данным, трое мужчин и одна женщина были убиты из охотничьего карабина «Сайга», который обнаружен на месте происшествия.

«На месте происшествия обнаружены признаки распития спиртного. По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же в квартире», — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

Точные обстоятельства произошедшего и мотивы будут установлены в ходе следственных мероприятий.

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