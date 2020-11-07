Полицейские установили личности четырех убитых в Екатеринбурге
Четырех человек убили после вечеринки в квартире в Екатеринбурге, еще одну девушку госпитализировали. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Свердловской области Валерию Горелых.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 7 ноября в 02.34 по местному времени.
По словам Горелых, личности погибших были установлены оперативно – девушка 2002 года рождения и трое мужчин – 1988, 1984 и 1986 годов рождения.
Госпитализированной оказалась несовершеннолетняя девушка 2004 года рождения – «учащаяся одной из школ Екатеринбурга, которая воспитывается в неполной семье – матерью». Девушка с апреля состоит на учете в ПДН за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.
Пострадавшую прооперировали, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что тела четырех человек с огнестрельными ранениями нашли в одной из квартир на улице Социалистическая.
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