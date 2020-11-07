Роскачество проверило молочный шоколад

Роскачество проверило шоколад семи торговых марок, вся продукция оказалась качественной и безопасной. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты исследовали молочный шоколад марок «А. Коркунов», «Аленка», «Спартак», Bonvida, Milka, Alpen Gold и «ВкусВилл». Отмечается, что шоколад Bonvida и «ВкусВилл» раньше не исследовался.

Проверка показала, что ни в одном исследуемом шоколаде не было выявлено эквивалентов и заменителей масла какао. В Роскачестве напомнили, что в настоящем молочном шоколаде из 100% продукта должно быть как минимум 25% какао, 12% сухого обезжиренного остатка молока и 2,5% молочного жира. Массовая доля жира должна быть не менее 25%.

Больше всего молока и меньше всего сахара оказалось в шоколаде «А. Коркунов», самыми сладкими шоколадками стали Milka и Alpen Gold, а в шоколаде «Аленка» больше всего какао — 37%.

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