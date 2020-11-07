В России выявлено 20 396 случаев коронавируса за сутки

В России зарегистрировано 20 396 случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что 25% из новых заболевших не имели видимых симптомов заболевания. В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах.

Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 364 человека, всего — 30 251. Вылечились от инфекции за минувшие сутки 16 803 пациента, в общей сложности — 1 312 927 человек.

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