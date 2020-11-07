На месте пожара в кирпичном здании в Самаре обнаружили тела четырех погибших

На месте пожара в кирпичном здании, в результате которого пострадали четыре человека, нашли тела четверых погибших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что ведомству стало известно о пожаре в 08.24 (07.24 мск) 7 ноября. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседнее здание. В 09.41 (08.41 мск) пожар был локализован на площади 500 кв.м.

Позже начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко заявил, что пожарные проверяют информацию о том, что в здании могут находиться еще люди. На месте пожара нашли тела четверых погибших. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

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