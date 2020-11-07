В Ряде регионов России ожидаются метели и снежные заносы на грядущей неделе
Анна Светлова
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Метели и снежные заносы ожидаются на грядущей неделе в ряде регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
Так, циклон с осадками, в том числе со снегом, метелями, заносами, будет в Республике Коми, Северном Урале, Костромской области.
Снегопады также прогнозируются на севере Приволжского федерального округа, в частности в Кировской области и Удмуртии.
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