В Ряде регионов России ожидаются метели и снежные заносы на грядущей неделе

Метели и снежные заносы ожидаются на грядущей неделе в ряде регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Так, циклон с осадками, в том числе со снегом, метелями, заносами, будет в Республике Коми, Северном Урале, Костромской области.

Снегопады также прогнозируются на севере Приволжского федерального округа, в частности в Кировской области и Удмуртии.

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