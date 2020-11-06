Здание бывшего завода обрушилось в Москве из-за пожара

Здание бывшего завода на юго-востоке Москвы обрушилось из-за пожара, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Внутри здания могут находиться газовые баллоны, предупредили в ведомстве.

В настоящее время на территории бывшего завода горит строительный мусор на площади около 200 кв. м, частичное обрушение произошло на площади около 150 кв. м, указано в сообщении.

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