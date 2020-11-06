Младенческая смертности в России снизилась на 13% с начала года

Младенческая смертность в России снизилась с начала текущего года на 13%, свидетельствуют данные Росстата.

Так, за период с января по сентябрь прошлого года в России скончались 5568 младенцев, за аналогичный период текущего года зафиксировано 4845 случаев младенческой смерти, указано в материалах ведомства.

При этом в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем прошлого года младенческая смертность снизилась на 9,2%, отмечает Росстат.

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