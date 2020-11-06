Замглавы омского Минздрава уволилась после скандала со скорыми

Замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова уволилась по собственному желанию после инцидента с машинами скорой помощи, которые не могли доставить двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в медучреждения из-за нехватки мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как сообщалось, ранее чиновницу от должности отстранил губернатор Омской области Александр Бурков.

«Да, Анастасия Малова уволилась по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что глава Омской области отправил в отставку регионального министра здравоохранения Ирину Солдатову.

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